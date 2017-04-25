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В Одесской области до сих пор отсутствует электричество в 8 населенных пунктах
25.04.2017 10:18

В Одесской области до сих пор отсутствует электричество в 8 населенных пунктах

В Одесской области до сих пор отсутствует электроснабжение в восьми населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Вместе с тем отмечается, что накануне специалисты восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях: в Одесской - 8 н.п. и в Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля в связи с ухудшением погодных условий в результате срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на вторник, 25 апреля, в оккупированном Луганске отключили электроэнергию - НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию из-за долгов. В то же время в так называемом министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР" заявили, что полностью готовы к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.

Теги материала: ГСЧС, непогода, электроснабжение
Новости СМИ2
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