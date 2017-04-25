В Одесской области до сих пор отсутствует электричество в 8 населенных пунктах

MIGnews.com.ua

В Одесской области до сих пор отсутствует электроснабжение в восьми населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Вместе с тем отмечается, что накануне специалисты восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях: в Одесской - 8 н.п. и в Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля в связи с ухудшением погодных условий в результате срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.