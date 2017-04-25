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В Пакистане возле дороги взорвалась бомба: погибли более 10 человек
25.04.2017 09:49

В Пакистане возле дороги взорвалась бомба: погибли более 10 человек

В Пакистане на северо-западе взорвалась бомба, в результате чего погибли не менее 10 человек, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что бомбу заложили возле дороги и привели в действие с помощью пульта дистанционного управления. По некоторым данным, пытались подорвать микроавтобус с людьми.

"Десять человек были убиты, включая женщину и одного ребенка", - рассказал представитель местных властей Шахид Али Хан.

Стоит отметить, что некоторых пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате теракта в пакистанском городе Лахор погибли 6 человек и еще 15 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Целью теракта были военнослужащие, сопровождавшие людей, проводивших перепись населения. 

Теги материала: Пакистан, бомба, взрыв, жертвы
Новости СМИ2
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