В Пакистане возле дороги взорвалась бомба: погибли более 10 человек

В Пакистане на северо-западе взорвалась бомба, в результате чего погибли не менее 10 человек, пишет РБК-Украина.
Сообщается, что бомбу заложили возле дороги и привели в действие с помощью пульта дистанционного управления. По некоторым данным, пытались подорвать микроавтобус с людьми.
"Десять человек были убиты, включая женщину и одного ребенка", - рассказал представитель местных властей Шахид Али Хан.
Стоит отметить, что некоторых пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате теракта в пакистанском городе Лахор погибли 6 человек и еще 15 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Целью теракта были военнослужащие, сопровождавшие людей, проводивших перепись населения.