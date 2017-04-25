В Пакистане возле дороги взорвалась бомба: погибли более 10 человек

MIGnews.com.ua

В Пакистане на северо-западе взорвалась бомба, в результате чего погибли не менее 10 человек, пишет РБК-Украина .

Сообщается, что бомбу заложили возле дороги и привели в действие с помощью пульта дистанционного управления. По некоторым данным, пытались подорвать микроавтобус с людьми.

"Десять человек были убиты, включая женщину и одного ребенка", - рассказал представитель местных властей Шахид Али Хан.

Стоит отметить, что некоторых пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.