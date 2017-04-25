Ночью в Киеве загорелась свалка около Берковецкого кладбища

MIGnews.com.ua

Ночью во вторник, 25 апреля, на мусорной свалке в Киеве около Берковецкого кладбища произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Установлено, что пожар не был поджогом, а произошел в результате самовозгорания.

"Масштабный пожар на мусорной свалке, по ул. Газопроводной 2, возле кладбища. По предварительным данным, самовозгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГСЧС (Государственной службы чрезвычайных ситуаций, - ред.) и экипаж полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на место происшествия сразу выехали пожарные машины, которые к утру смогли полностью ликвидировать пожар.