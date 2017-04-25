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В Кении автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком: погибли более 20 человек
25.04.2017 08:40

В Кении автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком: погибли более 20 человек

В Кении на трассе Момбаса-Найроби произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 27 человек, пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По полученным данным, пассажирский автобус перевозчика Buscar Company столкнулся с грузовиком, который перевозил нефтепродукты.

В местной полиции рассказали, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком.

Стоит отметить, что эта авария стала крупнейшим ДТП с жертвами в Кении за последние несколько лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка - она врезалась в грузовик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 24 апреля, в Теребовлянском районе Тернопольской области водитель ВАЗ 2107 двух несовершеннолетних девочек. По словам водителя "Жигулей", он на несколько секунд потерял сознание и в связи с этим совершил наезд на детей.

Теги материала: Кения, ДТП, автобус, грузовик, жертвы
Новости СМИ2
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