В Кении автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком: погибли более 20 человек

В Кении на трассе Момбаса-Найроби произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 27 человек, пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По полученным данным, пассажирский автобус перевозчика Buscar Company столкнулся с грузовиком, который перевозил нефтепродукты.
В местной полиции рассказали, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком.
Стоит отметить, что эта авария стала крупнейшим ДТП с жертвами в Кении за последние несколько лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка - она врезалась в грузовик.
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