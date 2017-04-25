В Кении автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком: погибли более 20 человек

MIGnews.com.ua

В Кении на трассе Момбаса-Найроби произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 27 человек, пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По полученным данным, пассажирский автобус перевозчика Buscar Company столкнулся с грузовиком, который перевозил нефтепродукты.

В местной полиции рассказали, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько транспортных средств, однако столкнулся с грузовиком.

Стоит отметить, что эта авария стала крупнейшим ДТП с жертвами в Кении за последние несколько лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка - она врезалась в грузовик.