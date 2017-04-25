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В Венесуэле растет количество жертв массовых протестов
25.04.2017 08:22

В Венесуэле растет количество жертв массовых протестов

В Венесуэле во время протестов против действующего главы государства Николаса Мадуро погибли несколько человек, пишет DW.

В генеральной прокуратуре сообщили о гибели троих человек. При этом отмечается, что одного из погибших застрелили в городе Мерида, он был сторонником правительства Мадуро. Другой убитый был противником действующего президента, его убили в Баринасе.

Стоит отметить, что после гибели еще троих человек общее число жертв протестов достигло 24 человек. Еще около сотни получили ранения.

Напомним, накануне Николас  Мадуро заявил о готовности провести ранее отложенные местные выборы, однако точных дат он не назвал.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в ходе акции протеста в Венесуэле противников президента страны Николаса Мадуро произошли столкновения между активистами, которые закончились стрельбой.

Теги материала: Венесуэла, Мадуро, протесты, столкновение, жертвы
Новости СМИ2
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