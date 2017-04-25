В Венесуэле растет количество жертв массовых протестов

MIGnews.com.ua

В Венесуэле во время протестов против действующего главы государства Николаса Мадуро погибли несколько человек, пишет DW .

В генеральной прокуратуре сообщили о гибели троих человек. При этом отмечается, что одного из погибших застрелили в городе Мерида, он был сторонником правительства Мадуро. Другой убитый был противником действующего президента, его убили в Баринасе.

Стоит отметить, что после гибели еще троих человек общее число жертв протестов достигло 24 человек. Еще около сотни получили ранения.

Напомним, накануне Николас Мадуро заявил о готовности провести ранее отложенные местные выборы, однако точных дат он не назвал.