В Венесуэле растет количество жертв массовых протестов

В Венесуэле во время протестов против действующего главы государства Николаса Мадуро погибли несколько человек, пишет DW.
В генеральной прокуратуре сообщили о гибели троих человек. При этом отмечается, что одного из погибших застрелили в городе Мерида, он был сторонником правительства Мадуро. Другой убитый был противником действующего президента, его убили в Баринасе.
Стоит отметить, что после гибели еще троих человек общее число жертв протестов достигло 24 человек. Еще около сотни получили ранения.
Напомним, накануне Николас Мадуро заявил о готовности провести ранее отложенные местные выборы, однако точных дат он не назвал.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в ходе акции протеста в Венесуэле противников президента страны Николаса Мадуро произошли столкновения между активистами, которые закончились стрельбой.