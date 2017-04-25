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Чили всколыхнуло мощное землетрясение
25.04.2017 07:49

Чили всколыхнуло мощное землетрясение

В ночь на вторник, 25 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла, сообщает Reuters.

По полученным данным, наиболее сильно землетрясение ощутили жители чилийской столицы Сантьяго. Также отмечается, что эпицентр находился в Тихом океане.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Однако местные власти объявили эвакуацию в городе Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, из-за угрозы цунами. Однако спустя некоторое время эвакуацию отменили.

Очевидцы утверждают, что землетрясение было недолгим, однако достаточно сильным и ощутимым.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 5 апреля, около священного города Мешхед в северо-восточной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Теги материала: Чили, землетрясение, эвакуация
Новости СМИ2
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