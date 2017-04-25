Чили всколыхнуло мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

В ночь на вторник, 25 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла, сообщает Reuters .

По полученным данным, наиболее сильно землетрясение ощутили жители чилийской столицы Сантьяго. Также отмечается, что эпицентр находился в Тихом океане.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Однако местные власти объявили эвакуацию в городе Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, из-за угрозы цунами. Однако спустя некоторое время эвакуацию отменили.

Очевидцы утверждают, что землетрясение было недолгим, однако достаточно сильным и ощутимым.