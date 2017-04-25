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Штаб АТО: Боевики за сутки 21 раз нарушили режим тишины
25.04.2017 06:55

Штаб АТО: Боевики за сутки 21 раз нарушили режим тишины

В понедельник, 24 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По полученным данным, наиболее неспокойно было на приморском направлении.

"Из 122-мм легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП противник накрывал опорные пункты близ Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били в Марьинке. Также здесь был замечен снайпер, - говорится в сообщении. - В Красногоровке использовали противотанковые гранатометы, а в Водяном - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. В Гнутово боевики применили стрелкового оружие".

Стоит отметить, что на донецком направлении боевики били из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.

"Опорные пункты вблизи Троицкого и Песок обстреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении. - На луганском направлении противник использовал стрелковое оружие в Новоалександровке".

В штабе подчеркнули, что силы антитеррористической операции строго придерживаются режима тишины и не открывают ответный огонь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан принял решение отправиться вместе с делегацией на Донбасс.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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