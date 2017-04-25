Штаб АТО: Боевики за сутки 21 раз нарушили режим тишины

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По полученным данным, наиболее неспокойно было на приморском направлении.

"Из 122-мм легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП противник накрывал опорные пункты близ Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били в Марьинке. Также здесь был замечен снайпер, - говорится в сообщении. - В Красногоровке использовали противотанковые гранатометы, а в Водяном - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. В Гнутово боевики применили стрелкового оружие".

Стоит отметить, что на донецком направлении боевики били из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.

"Опорные пункты вблизи Троицкого и Песок обстреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении. - На луганском направлении противник использовал стрелковое оружие в Новоалександровке".

В штабе подчеркнули, что силы антитеррористической операции строго придерживаются режима тишины и не открывают ответный огонь.