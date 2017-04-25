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Украина прекратила подачу электроэнергии в "ЛНР"
25.04.2017 06:37

Украина прекратила подачу электроэнергии в "ЛНР"

В ночь на вторник, 5 апреля, в оккупированном Луганске отключили электроэнергию, пишет Корреспондент.

По полученным данным, НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию из-за долгов.

"Решение о прекращении поставок электроэнергии было принято в связи с отсутствием оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию", - говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице госпредприятия в Facebook.

Также в сообщении отмечается, что действия будут выполнены в соответствии с требованиями госпредприятия "Энергорынок", а решение вступает в силу с 25 апреля.

В так называемом министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР" заявили, что полностью готовы к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области.

Теги материала: ЛНР, отключение электроэнергии, Укрэнерго
Новости СМИ2
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