Украина прекратила подачу электроэнергии в "ЛНР"

MIGnews.com.ua

В ночь на вторник, 5 апреля, в оккупированном Луганске отключили электроэнергию, пишет Корреспондент .

По полученным данным, НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию из-за долгов.

"Решение о прекращении поставок электроэнергии было принято в связи с отсутствием оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию", - говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице госпредприятия в Facebook.

Также в сообщении отмечается, что действия будут выполнены в соответствии с требованиями госпредприятия "Энергорынок", а решение вступает в силу с 25 апреля.

В так называемом министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР" заявили, что полностью готовы к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.