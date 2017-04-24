Нацполиция задержала боевика, который похищал людей

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Бахмутском районе задержали третьего боевика, который вместе с еще двумя подельниками в 2014 году занимался похищением людей и вымогательством, находясь на службе у террористов, передает Украинская Правда .

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, и добавил, что двух других злоумышленников задержали в минувшую субботу.

"Во дворе частного дома по месту жительства этого задержанного был закопан автомат, РПГ-18 "Муха" и патроны. Спрятал надежно - весь день копали, для надежности он сделал буром отверстие на глубину 2 м, но несмотря на конспирацию все же нашли", - написал Аброськин на своей страничке в Facebook.

"Что интересно, недавно изъятые 8 автоматов этой банды имеют крымское происхождение - были похищены во время оккупации Крыма из воинской части Севастополя", - добавил зампредседателя Нацполиции.