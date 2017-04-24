Нацполиция задержала боевика, который похищал людей

В понедельник, 24 апреля, в Бахмутском районе задержали третьего боевика, который вместе с еще двумя подельниками в 2014 году занимался похищением людей и вымогательством, находясь на службе у террористов, передает Украинская Правда.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, и добавил, что двух других злоумышленников задержали в минувшую субботу.
"Во дворе частного дома по месту жительства этого задержанного был закопан автомат, РПГ-18 "Муха" и патроны. Спрятал надежно - весь день копали, для надежности он сделал буром отверстие на глубину 2 м, но несмотря на конспирацию все же нашли", - написал Аброськин на своей страничке в Facebook.
"Что интересно, недавно изъятые 8 автоматов этой банды имеют крымское происхождение - были похищены во время оккупации Крыма из воинской части Севастополя", - добавил зампредседателя Нацполиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Российская Федерация повлияет на самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" для выполнения ими Минских договоренностей.