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Штаб АТО: Боевики обстреляли ВСУ из реактивных систем "Партизан"
24.04.2017 19:43

Штаб АТО: Боевики обстреляли ВСУ из реактивных систем "Партизан"

В понедельник, 24 апреля, боевики девять раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

На донецком направлении оккупанты были по украинским позициям в Авдеевке из противотанковых гранатометов, 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов.

На приморском направлении опорные пункты сил АТО в Широкине оказались под огнем из 122-мм легко переносимой реактивной системы "Партизан" и стрелкового оружия. По Водяному представители НВФ стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а по Марьинке - из стрелкового оружия. Также в этом районе активизировали вражеские снайперы.

В штабе подчеркнули, что украинские военные строго придерживались режима тишины, и огонь в ответ на провокации не открывали.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 23 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 34 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: ВСУ, боевики, Донбасс, обстрел, АТО
Новости СМИ2
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