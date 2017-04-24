Штаб АТО: Боевики обстреляли ВСУ из реактивных систем "Партизан"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, боевики девять раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

На донецком направлении оккупанты были по украинским позициям в Авдеевке из противотанковых гранатометов, 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов.

На приморском направлении опорные пункты сил АТО в Широкине оказались под огнем из 122-мм легко переносимой реактивной системы "Партизан" и стрелкового оружия. По Водяному представители НВФ стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а по Марьинке - из стрелкового оружия. Также в этом районе активизировали вражеские снайперы.

В штабе подчеркнули, что украинские военные строго придерживались режима тишины, и огонь в ответ на провокации не открывали.