Подрыв авто ОБСЕ на Донбассе: в СММ назвали дату возобновления патрулирования

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, представители СММ ОБСЕ частично возобновят патрулирование оккупированных территорий Луганской области. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, 23 апреля было принято решение отозвать все патрули на базы. Уже в понедельник, 24 апреля, ни один патруль также не вышел на маршрут. Тем не менее, во вторник планируется частичное возобновление процесса патрулирования.

Хуг уточнил, что работу миссии нельзя считать полностью прерванной, так как у ОБСЕ есть множество камер, с помощью который осуществляется мониторинг ситуации.

Также он подчеркнул, что СММ проведет собственное внутреннее расследование причин гибели одного и ранения двух наблюдателей ОБСЕ в результате подрыва служебного автомобиля на мине.

"Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. Но мы намерены провести свое внутреннее расследование. Мы также на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента. Обо всех результатах мы проинформируем", - указал Хуг.

По его словам, наблюдатели используют средства персональной защиты. Однако они бессильны, так как "те, кто настроен на насилие – найдет пути его применения".

Представитель миссии подчеркнул, что все взрывные устройства, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей должны быть изъяты в целях безопасности.