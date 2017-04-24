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В Тернопольской области водитель "Жигулей" сбил двух девочек
24.04.2017 18:46

В Тернопольской области водитель "Жигулей" сбил двух девочек  Фоторепортаж

В понедельник, 24 апреля, в Теребовлянском районе Тернопольской области водитель ВАЗ 2107 двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Тернопольской области.

Инцидент произошел днем в селе Вишневчик. По словам самого водителя "Жигулей", он на несколько секунд потерял сознание и в связи с этим совершил наезд на детей.

Под колесами ВАЗа оказались девочки 2008 и 2006 года рождения. Обе сначала были доставлены в Теребовлянскую больницу, а после скорая отвезла их в Тернополь. Врачи заявляют, что у одной из пострадавших в результате аварии оказалось переломанными обе ноги, а вторая получила травму головы.

На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все подробности происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 24 апреля в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка.

Теги материала: ДТП, Тернопольская область, фото, авария, дети, полиция
Новости СМИ2
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