В Москве умер актер из "Интернов", выпав из окна

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Москве умер актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале "Интерны", сообщает ТАСС.

Артист был доставлен в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа, поскольку выпал из окна сегодня утром, сообщает life.ru. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью (перелом основания свода черепа, переломы плеч, ног, бёдер и рёбер, а также многочисленные ушибы и гематомы) и умер во время операции.

"Казимир скончался сегодня в 04:00, он выпал из окна, после чего умер в больнице", - сообщила собеседница ТАСС.

Известно, что Лиске родился в 1982 году в США. Помимо сериала "Интерны" он снялся в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".