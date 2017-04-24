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В Москве умер актер из "Интернов", выпав из окна
24.04.2017 18:24

В Москве умер актер из "Интернов", выпав из окна

В понедельник, 24 апреля, в Москве умер актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале "Интерны", сообщает ТАСС.

Артист был доставлен в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа, поскольку выпал из окна сегодня утром, сообщает life.ru. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью (перелом основания свода черепа, переломы плеч, ног, бёдер и рёбер, а также многочисленные ушибы и гематомы) и умер во время операции.

"Казимир скончался сегодня в 04:00, он выпал из окна, после чего умер в больнице", - сообщила собеседница ТАСС.

Известно, что Лиске родился в 1982 году в США. Помимо сериала "Интерны" он снялся в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Великобритании умер актер Нил Финглтон в возрасте 36 лет, он был известен по роли гиганта, который присоединился к армии одичалых в популярном фэнтези-сериала "Игра престолов".

Теги материала: смерть, актер, Россия, сериал
Новости СМИ2
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