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Полиция задержала известочного "вора в законе" Гелу Тбилисского
24.04.2017 18:19

Полиция задержала известочного "вора в законе" Гелу Тбилисского  Видеорепортаж

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали "вора в законе" известного как Гела Тбилисский. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Правоохранители задержали Джошуа Гела во время "деловой встречи" в одном из киевских ресторанов. В уголовном мире его именуют Гела Тбилисский.

"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона", - сказал Крищенко.

Установлено, что Гела Тбилисский "работал" не только в Киеве, но еще в Николаеве и Херсоне, где крышевал деятельность преступных группировок. Основными направлениями его деятельности в Украине были кражи из автомобилей, а также угон самих транспортных средств.

На сегодняшний день решается вопрос о выдворении преступника из Украины на территорию Российской Федерации, откуда и прибыл. Также о запрете въезда на украинскую территорию на протяжении трех лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 5 апреля сотрудники Национальной полиции Украины выдворили из Украины двух криминальных "авторитетов".

Теги материала: полиция, Киев, Андрей Крищенко, вор в законе, Россия, автомобиль, видео
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