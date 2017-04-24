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На концерте O.Torvald во Львове у гитариста украли педали эффектов
24.04.2017 17:14

На концерте O.Torvald во Львове у гитариста украли педали эффектов

У гитариста группы O.Torvald, которая представит Украину на Евровидении-2017, во Львове, прямо со сцены, украли гитарные педали эффектов, сообщили музыканты на своей странице в Facebook.

 "Во Львове произошел неприятный инцидент. У нашего гитариста прямо со сцены украли гитарные педали эффектов. Уверены, что людей, которые это сделали, видело большинство стоящих возле сцены. Также уверен, что это было сделано случайно или просто, чтобы заполучить себе трофей", - написали музыканты.

Также группа рассказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, но музыканты не хотят передавать видео в полицию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в финале Евровидения рок-группа O. Torvald.представит Украину под 22 номером.

Ранее сообщалось, что у солиста группы О.Torvald, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидения-2017", Евгения Галича родился сын.

Теги материала: Львов, концерт, Евровидение-2017, кража
Новости СМИ2
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