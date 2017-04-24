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В школе Дагестана прогремел взрыв: один ребенок погиб
24.04.2017 16:42

В школе Дагестана прогремел взрыв: один ребенок погиб  Видеорепортаж

В понедельник, 24 апреля, в Дагестане, в Цумадинском районе произошел взрыв в школе.  Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает РИА Новости.

В результата взрыва гранаты, который произошел в компьютерном классе, погиб ученик восьмого класса, 11 детей пострадали.

В свою очередь руководство школы сообщает о 13 пострадавших, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", - рассказал директор Агвалинской средней школы.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан. Школа оцеплена, на территорию никого не пускают.

Теги материала: взрыв, школа, Дагестан, видео
Новости СМИ2
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