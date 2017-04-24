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В киевском кафе в результате отравления умер человек
24.04.2017 16:03

В киевском кафе в результате отравления умер человек

В одном из киевских кафе отравились два человека, в результате чего один из них умер. Пришествие произошло в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Согласно предварительным данным, это может быть связано с употреблением пищевых продуктов в одном из столичных заведений общественного питания.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в столице провели внеплановое обследование этого заведения с отбором образцов объектов санитарных мероприятий, которые направлены в Региональную государственную лабораторию.

Также, Госпродпотребслужба провела отбор проб воды и смывов с объектов окружающей среды в помещениях заведения общественного питания.

Сообщается, что специалисты выехали в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

На данный момент Госпродпотребслужба издала распоряжение о временном запрете предпринимательской деятельности данного заведения до окончания эпидемиологического расследования, которое все еще продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в результате массового отравления в конотопской школе 63 человека заболели золотистым стафилококком, среди которых 58 - дети и пятеро - взрослые.

Теги материала: кафе, смерть, отравление, человек
Новости СМИ2
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