В киевском кафе в результате отравления умер человек

В одном из киевских кафе отравились два человека, в результате чего один из них умер. Пришествие произошло в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Согласно предварительным данным, это может быть связано с употреблением пищевых продуктов в одном из столичных заведений общественного питания.
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в столице провели внеплановое обследование этого заведения с отбором образцов объектов санитарных мероприятий, которые направлены в Региональную государственную лабораторию.
Также, Госпродпотребслужба провела отбор проб воды и смывов с объектов окружающей среды в помещениях заведения общественного питания.
Сообщается, что специалисты выехали в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
На данный момент Госпродпотребслужба издала распоряжение о временном запрете предпринимательской деятельности данного заведения до окончания эпидемиологического расследования, которое все еще продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в результате массового отравления в конотопской школе 63 человека заболели золотистым стафилококком, среди которых 58 - дети и пятеро - взрослые.