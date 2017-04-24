Пентагон предупреждает об активизации пиратов у восточного побережья Африки

За последние восемь недель было зафиксировано шесть нападений пиратов на коммерческие суда у побережья Сомали.
Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки Джим Мэттис, передает The New York Times.
По его словам, гражданские моряки и судоходные компании должны быть в готовности. Мэттис подчеркнул, что в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов судовладельцы должны повысить уровень предосторожности.
В свою очередь, как сообщил глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион.
"Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, впервые с 2012 года сомалийские пираты захватили коммерческое судно. Согласно данным организации, танкер-бункеровщик Aris 13 из эмирата Дубаи отправил сигнал бедствия, отключил систему слежения и взял курс на побережье Сомали. На борту корабля в тот момент находились восемь человек экипажа.