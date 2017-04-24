Пентагон предупреждает об активизации пиратов у восточного побережья Африки

MIGnews.com.ua

За последние восемь недель было зафиксировано шесть нападений пиратов на коммерческие суда у побережья Сомали.

Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Америки Джим Мэттис, передает The New York Times.

По его словам, гражданские моряки и судоходные компании должны быть в готовности. Мэттис подчеркнул, что в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов судовладельцы должны повысить уровень предосторожности.

В свою очередь, как сообщил глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион.

"Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.