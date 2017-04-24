Пострадавших при взрыве сотрудников СММ ОБСЕ выписали из больницы

MIGnews.com.ua

Пострадавших в результате взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около села Пришиб Луганской области наблюдателей выписали из больницы, передает Интерфакс.

Сотрудникам миссии, которые пострадали в результате происшествия, оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние характеризуют как стабильное.

Также отмечается, что пострадавших наблюдателей выписали из медицинского учреждения "непосредственно по просьбе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Известно, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подорвался на мине в воскресенье, 23 апреля, неподалеку от села Пришиб на неподконтрольной Киеву территории. В результате происшествия погиб медик из состава миссии из Соединенных Штатов Америки. Также пострадали два сотрудника миссии из Германии и Чехии.