Пострадавших при взрыве сотрудников СММ ОБСЕ выписали из больницы

Пострадавших в результате взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около села Пришиб Луганской области наблюдателей выписали из больницы, передает Интерфакс.
Сотрудникам миссии, которые пострадали в результате происшествия, оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние характеризуют как стабильное.
Также отмечается, что пострадавших наблюдателей выписали из медицинского учреждения "непосредственно по просьбе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Известно, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подорвался на мине в воскресенье, 23 апреля, неподалеку от села Пришиб на неподконтрольной Киеву территории. В результате происшествия погиб медик из состава миссии из Соединенных Штатов Америки. Также пострадали два сотрудника миссии из Германии и Чехии.
Как сообщал MIGnews.com.ua, из-за подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Киеву территории Луганской области инициатива о введении на Донбасс миротворческой миссии стала более актуальной.