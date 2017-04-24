В Харькове неизвестный устроил стрельбу в кафе

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Харькове мужчина открыл стрельбу в кафе, в результате чего один посетитель получил непроникающее ранение грудной клетки. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Людвига Свободы в Шевченковском районе приблизительно в 00:10. Согласно предварительной информации, неизвестный стрелял из травматического оружия.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия.

Также сообщается, что сейчас состояние здоровья пострадавшего в возрасте 23 лет удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.

Информацию по данному факту внесли в журнал единого учета правонарушений, правоохранители решают вопрос о квалификации события.

В настоящее время проведение мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника продолжаются.