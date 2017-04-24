В Киеве вандалы разграбили могилу Леси Украинки

MIGnews.com.ua

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу известной украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает Еспресо .

Вандалами были похищены бронзовые элементы памятника украинской поэтессе. Помимо этого, сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Известно, что могила украинской поэтессы Леси Украинки является памятником истории национального значения. Она была установлена в 1913 году на старом Байковом кладбище, участке № 3. В 1939 году на могиле установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптором стала Галина Петрашевич.