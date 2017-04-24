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В Киеве вандалы разграбили могилу Леси Украинки
24.04.2017 12:03

В Киеве вандалы разграбили могилу Леси Украинки

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу известной украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает Еспресо.

Вандалами были похищены бронзовые элементы памятника украинской поэтессе. Помимо этого, сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Известно, что могила украинской поэтессы Леси Украинки является памятником истории национального значения. Она была установлена в 1913 году на старом Байковом кладбище, участке № 3. В 1939 году на могиле установили надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптором стала Галина Петрашевич.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Службе безопасности Украины заявили, что в Донецкой области зафиксировано четыре случая осквернения памятников и могил.

Теги материала: Киев, памятник, могила, поэт, вандализм
Новости СМИ2
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