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В Харькове маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие
24.04.2017 11:59

В Харькове маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

В понедельник, 24 апреля, в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка, сообщает местное издание "МедиаПорт".

По полученным данным, авария произошла в 07:30 на перекрестке Льва Ландау с Юбилейным проспектом - маршрутка врезалась в грузовик.

"По предварительным данным, как сообщил водитель маршрутки, в автобусе I-Van отказали тормоза. Поэтому водитель не имел технической возможности остановиться, что привело к столкновению с "Зил-ММЗ", - сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной полиции Харькова.

Стоит отметить, что в результате аварии пострадали два человека - они были госпитализированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одессе новенький автомобиль Porshe Panamera 4S попал в дорожно-транспортное происшествие - это произошло во время тест-драйва. 

Теги материала: Харьков, ДТП, маршрутка, пострадавшие
Новости СМИ2
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