В Харькове маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Харькове в дорожно-транспортное происшествие попала маршрутка, сообщает местное издание "МедиаПорт".

По полученным данным, авария произошла в 07:30 на перекрестке Льва Ландау с Юбилейным проспектом - маршрутка врезалась в грузовик.

"По предварительным данным, как сообщил водитель маршрутки, в автобусе I-Van отказали тормоза. Поэтому водитель не имел технической возможности остановиться, что привело к столкновению с "Зил-ММЗ", - сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной полиции Харькова.

Стоит отметить, что в результате аварии пострадали два человека - они были госпитализированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.