Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта весом 8,5 кг

MIGnews.com.ua

Украинские пограничники обнаружили у водителя туристического автобуса, направлявшегося в Польшу, часть бивня мамонта, вес которой составлял восемь килограмм, в пункте пропуска "Краковец - Корчова" на украинско-польской границе. Об этом сообщает Государственная фискальная служба во Львовской области на своей странице в Facebook.

Пограничники потребовали гражданина Украины показать письменное свидетельство на право вывоза культурных ценностей, однако водитель не предоставил его. Также сообщается, что часть бивня находилась в коробке из-под стойки амортизатора.

Предмет был изъят и направлен на экспертное исследование, в результате которого выяснилось, что обнаруженный предмет является частью бивня мамонта, вымершего более десяти тысяч лет назад. Степень сохранности костной ткани говорит о том, что бивень хранился в замерзшем состоянии. Его можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений. Кроме того, выяснилось, что стоимость указанной кисты на черном рынке может колебаться от 350 до 400 евро за килограмм. Таким образом, цена обнаруженного бивня весом 8,5 килограмм составляет приблизительно 3-3,4 тысяч евро.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, дело будет направлено в суд.