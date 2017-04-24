ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта весом 8,5 кг
24.04.2017 11:24

Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта весом 8,5 кг  Фоторепортаж

Украинские пограничники обнаружили у водителя туристического автобуса, направлявшегося в Польшу, часть бивня мамонта, вес которой составлял восемь килограмм, в пункте пропуска "Краковец - Корчова" на украинско-польской границе. Об этом сообщает Государственная фискальная служба во Львовской области на своей странице в Facebook.

Пограничники потребовали гражданина Украины показать письменное свидетельство на право вывоза культурных ценностей, однако водитель не предоставил его. Также сообщается, что часть бивня находилась в коробке из-под стойки амортизатора.

Предмет был изъят и направлен на экспертное исследование, в результате которого выяснилось, что обнаруженный предмет является частью бивня мамонта, вымершего более десяти тысяч лет назад. Степень сохранности костной ткани говорит о том, что бивень хранился в замерзшем состоянии. Его можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений. Кроме того, выяснилось, что стоимость указанной кисты на черном рынке может колебаться от 350 до 400 евро за килограмм. Таким образом, цена обнаруженного бивня весом 8,5 килограмм составляет приблизительно 3-3,4 тысяч евро.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, дело будет направлено в суд.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники от отдела "Геническ" нашли на борту рыболовецкого судна незаконно выловленную рыбу на 2,4 миллионов гривен.

Теги материала: Украина, Польша, граница, бивень, мамонт, пограничники, автобус, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа
Важное
В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа  Фоторепортаж
В Одессе во время тест-драйва разбили новый Porshe за 3,3 млн гривен
Важное
В Одессе во время тест-драйва разбили новый Porshe за 3,3 млн гривен  Фоторепортаж
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту
Важное
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту  Фоторепортаж
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"
Важное
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей
Важное
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей  Фоторепортаж
Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке
Важное
Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017
Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика