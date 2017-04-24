В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку под литовское посольство

MIGnews.com.ua

В ночь на понедельник, 24 апреля, в Киеве неизвестные бросили на дорогу под посольством Литвы дымовую шашку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Вчера в 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные лица бросили на дорогу возле посольства Литовской Республики дымовую шашку", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия были обнаружены остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". Они находились в 20 метрах от входа в дипведомства.

"Все предметы изъяли для проведения экспертизы…Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направленные на установление злоумышленников", - отметили в правоохранительных органах.