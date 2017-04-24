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В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку под литовское посольство
24.04.2017 11:24

В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку под литовское посольство

В ночь на понедельник, 24 апреля, в Киеве неизвестные бросили на дорогу под посольством Литвы дымовую шашку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Вчера в 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные лица бросили на дорогу возле посольства Литовской Республики дымовую шашку", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия были обнаружены остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". Они находились в 20 метрах от входа в дипведомства.

"Все предметы изъяли для проведения экспертизы…Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направленные на установление злоумышленников", - отметили в правоохранительных органах.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на среду, 29 марта, в Луцке неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. По предварительным данным, выстрел был совершен из гранатомета от удара которого пострадал фасад и крыша здания.

Теги материала: Киев, Национальная полиция, Литва, посольство, граната
Новости СМИ2
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