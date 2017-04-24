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В Харькове пьяный мужчина разгуливал по городу с гранатой
24.04.2017 10:59

В Харькове пьяный мужчина разгуливал по городу с гранатой

В воскресенье, 23 апреля, в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, у которого при себе была граната. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По полученным данным, около 17:00 воскресенья в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение, что на улице Приамурской у 21-летнего нетрезвого жителя Харькова обнаружен корпус гранаты "Ф-1" с муляжом запала. Мужчина утверждал, что

он нашел боеприпас под мостом.

Стоит отметить, что полицейские изъяли гранату и направили ее на исследование. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Краматорске Донецкой области на прилегающей к школе территории ребенок нашел коробку с 14 противопехотными боевыми гранатами

Теги материала: Харьков, Национальная полиция, граната, задержание
Новости СМИ2
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