В Запорожье охранник больницы убил пациента за попытку побега

MIGnews.com.ua

В Запорожье охранник одной из больниц при попытке задержать пациента, который пытался самовольно покинуть медицинское учреждение, нанес ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщение о происшествии поступило из многопрофильной городской клинической больницы еще 17 февраля этого года. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина 1964 года рождения находился на стационарном лечении с 14 февраля. Он совершил очередную попытку покинуть медицинское учреждение 16 февраля, тогда охранник попытался задержать пациента и во время схватки нанес ему телесные повреждения, от которых последний скончался.

В настоящее время преступнику сообщили о подозрении в совершении преступления по признакам ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают меру пресечения в виде лишения свободы на срок до десяти лет.