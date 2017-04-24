Тело погибшего при взрыве наблюдателя СММ ОБСЕ передали украинской стороне

MIGnews.com.ua

Вечером в воскресенье, 23 апреля, боевики "Луганской народной республики" передали тело погибшего при взрыве автомобиля около села Пришиб в Луганской области сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ представителям миссии, которые работают на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на пресс-офицера украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Дмитрия Струтинского.

Тело погибшего наблюдателя миссии эвакуировали приблизительно в 22:00.

"Согласно установленным правилам и обращению представителей СММ ОБСЕ, украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении "режима тишины" на направлении Первомайск-Молодежное-Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего", - добавил Струтинский.

Кроме того, он отметил, что расследование происшествия в пределах компетенции миссии ОБСЕ. В связи с этим в настоящее время нет информации о том, будут ли сотрудники украинских правоохранительных органов иметь доступ к следственным действиям.