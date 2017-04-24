В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа

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На Алее славы в Голливуде неизвестный оставил неприличную надпись на звезде президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ .

Данный случай является первым упомянутым в средствах массовой информации после того, как Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки в январе 2017 года.

На звезде неизвестный написал фломастером на звезде президента ругательство. Инцидент произошел в эти выходные, сотрудники правоохранительных органов заявили, что не знали об акте вандализма. На опубликованном снимке можно увидеть, что надпись практически стерлась под ногами прохожих.