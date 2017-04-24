В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа

На Алее славы в Голливуде неизвестный оставил неприличную надпись на звезде президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.
Данный случай является первым упомянутым в средствах массовой информации после того, как Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки в январе 2017 года.
На звезде неизвестный написал фломастером на звезде президента ругательство. Инцидент произошел в эти выходные, сотрудники правоохранительных органов заявили, что не знали об акте вандализма. На опубликованном снимке можно увидеть, что надпись практически стерлась под ногами прохожих.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка сообщила о написании книги о том, как достичь успеха.