ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа
24.04.2017 09:23

В Голливуде неизвестный осквернил звезду Трампа  Фоторепортаж

На Алее славы в Голливуде неизвестный оставил неприличную надпись на звезде президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

Данный случай является первым упомянутым в средствах массовой информации после того, как Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки в январе 2017 года.

На звезде неизвестный написал фломастером на звезде президента ругательство. Инцидент произошел в эти выходные, сотрудники правоохранительных органов заявили, что не знали об акте вандализма. На опубликованном снимке можно увидеть, что надпись практически стерлась под ногами прохожих.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка сообщила о написании книги о том, как достичь успеха.

Теги материала: США, Голливуд, Аллея славы, Дональд Трамп, звезда, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [5] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта весом 8,5 кг
Важное
Украинец пытался вывезти в Польшу бивень мамонта весом 8,5 кг  Фоторепортаж
В Одессе во время тест-драйва разбили новый Porshe за 3,3 млн гривен
Важное
В Одессе во время тест-драйва разбили новый Porshe за 3,3 млн гривен  Фоторепортаж
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту
Важное
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту  Фоторепортаж
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"
Важное
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей
Важное
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей  Фоторепортаж
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет
Важное
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017
Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика