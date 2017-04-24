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ГСЧС: В 22 населенных пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение
24.04.2017 09:18

ГСЧС: В 22 населенных пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение

В понедельник, 24 апреля, по состоянию на 07:00 электроснабжение отсутствовало в 22 населенных пунктах по всей Украине. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях: в Одесской - 16 н.п. и в Днепропетровской - 6 н.п.", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне спасателям удалось восстановить подачу света в 49 населенных пунктов в трех областях. Все они были обесточены из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, в Одесской области, в Болградском районе, съехал на обочину и перевернулся автобус с пассажирами, который следовал по маршруту Болград - Каракурт. Это произошло из-за плохих погодных условий.

Теги материала: ГСЧС, электроснабжение, непогода
Новости СМИ2
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