ГСЧС: В 22 населенных пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, по состоянию на 07:00 электроснабжение отсутствовало в 22 населенных пунктах по всей Украине. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях: в Одесской - 16 н.п. и в Днепропетровской - 6 н.п.", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне спасателям удалось восстановить подачу света в 49 населенных пунктов в трех областях. Все они были обесточены из-за ухудшения погодных условий.