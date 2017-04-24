В Израиле произошел теракт: вооруженная палестинка напала на военных

MIGnews.com.ua

В Израиле вооруженная ножом палестинка напала на военных в районе контрольного пропускного пункта "Каландия" на въезде в Иерусалим.

Об этом сообщает местный 9 канал.

В результате инцидента пострадала 20-летняя девушка.

В свою очередь военные открыли огонь по террористке и нейтрализовали ее. О состоянии нападавшей не сообщается.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, Вооруженные силы Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны". Наблюдательная группа Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что это нападение было нацелено на склад оружия в лагере.