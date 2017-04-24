Войска Южной Кореи перешли в полную боевую готовность перед Днем армии КНДР

MIGnews.com.ua

В Южной Корее сообщили о полной боевой готовности в связи с празднованием в Корейской народно-демократической республике Дня армии, который отмечается 25 апреля, в 2017 году это уже 25 годовщина. Об этом сообщает Time .

Накануне Северная Корея показала арсенал межконтинентальных баллистических ракет, это тоже могло повлиять на подготовку Южной Кореи и ее союзников к возможным следующим шагам Пхеньяна.

Известно, что в Корейской народно-демократической республики знаменательные даты часто отмечают, проводя демонстрацию военных возможностей. В связи с этим официальные представители Южной Кореи опасаются проведения шестого ядерного испытания либо первого испытательного пуска МБР.

Согласно последним спутниковым снимкам, которые сделали Соединенные Штаты Америки, вокруг ядерного полигона в Северной Корее наблюдается повышенная активность.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что подготовка для запуска МБР находится на "завершающей стадии". Представители Министерства обороны Южной Кореи подчеркнули, что военные Северной Кореи готовы к проведению "стратегических провокаций" в любое время.

Помимо этого, премьер-министр Южной Кореи, выступающий сейчас в качестве главы государства вместо президента Пак Кын Хе, поручил военнослужащим перейти в полную боевую готовность на случай, если в КНДР предпримут решительные шаги к военному юбилею.