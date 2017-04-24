В Одессе во время тест-драйва разбили новый Porshe за 3,3 млн гривен

MIGnews.com.ua

В Одессе новенький автомобиль Porshe Panamera 4S попал в дорожно-транспортное происшествие. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По полученным данным, автомобиль попал в аварию во время тест-драйва.

"В происшествии никто не пострадал - спортивный автомобиль врезался в эвакуатор на улице Атамана Головатого в нескольких кварталах от официального автосалона Порше-центр", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стоимость разбитой машины составляет 3,3 миллиона гривен. Это была выставочная модель. Пока что неизвестно, кто будет нести ответственность за произошедшее.

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