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Штаб АТО: За сутки на Донбассе погиб один украинский военный
24.04.2017 06:55

Штаб АТО: За сутки на Донбассе погиб один украинский военный

В воскресенье, 23 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 34 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, на донецком направлении противник использовал 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы в районе Троицкого.

"В Авдеевке били из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Защитников Песок, Луганского и Новоселовки Второй обстреливали из 82-мм минометов и гранатометов. Близ шахты Бутовка и Невельского стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Зайцево - из стрелкового оружия, - говорится в сообщении. - Защитников Луганского обстреливали вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно работали снайперы".

Также отмечается, что на приморском направлении стреляли из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов вблизи Тарамчук и Марьинки,

"Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров противник применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие возле Широкино. В Водяном и Павлополе работали снайперы, - сообщили в штабе. - На луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывали огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применили близ Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского".

Стоит отметить, что в течение минувших суток в зоне конфликта погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель Специальной мониторинговой миссии - гражданин США.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, украинские военные
Новости СМИ2
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