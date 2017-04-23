ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Оккупированная часть Луганской области лишится украинской электроэнергии
23.04.2017 20:59

Оккупированная часть Луганской области лишится украинской электроэнергии

В воскресенье, 23 апреля, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области.

Об этом гендиректор рассказал в интервью одному из украинских телеканалов уточнив, что в ЛЭО получили документы от госпредприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минтопэнерго и энергетики, а также подписаны министром Игорем Насаликом.

"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.

Глава ЛЭО акцентировал на том, что в число объектов, которые получают электроэнергию от Луганского энергетического объединения, входит и Попаснянский водоканал.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу, однако Авдеевка все еще обесточена, поскольку украинская сторона не может получить гарантии безопасности от боевиков, чтобы приступить к ремонтным работам.

Теги материала: Луганская область, электроенергия, Донбасс, министр энергетики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [93] всего оценили 12
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Важное
Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ
Важное
Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
Важное
В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ
Важное
В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ
В Краматорске ребенок нашел коробку с боевыми гранатами
Важное
В Краматорске ребенок нашел коробку с боевыми гранатами
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий
Важное
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
Эксклюзив  "Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
23.04.2017
В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика