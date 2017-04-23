Оккупированная часть Луганской области лишится украинской электроэнергии

В воскресенье, 23 апреля, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области.
Об этом гендиректор рассказал в интервью одному из украинских телеканалов уточнив, что в ЛЭО получили документы от госпредприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минтопэнерго и энергетики, а также подписаны министром Игорем Насаликом.
"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.
Глава ЛЭО акцентировал на том, что в число объектов, которые получают электроэнергию от Луганского энергетического объединения, входит и Попаснянский водоканал.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу, однако Авдеевка все еще обесточена, поскольку украинская сторона не может получить гарантии безопасности от боевиков, чтобы приступить к ремонтным работам.