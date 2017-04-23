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Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
23.04.2017 20:20

Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ

По состоянию на вечер 23 апреля, в зоне АТО в восточной части Украины представители оккупационных войск 18 раз открывали огонь по позиция украинских военных, в результате чего погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сводке штаба.  

Донецкое направление подверглось вражеским атакам в районе Троицкого, где боевики стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

По позициям сил АТО возле Авдеевки противник вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм – бил по позициям ВСУ вблизи Луганского.

"Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям близ Зайцев противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - добавили в штабе.

На приморском направлении, по позициям украинских военных в районе Водяного, Гнутово и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра были обстреляны опорные пункты украинских военных вблизи Новозвановки. По позициям, расположенным вблизи населенного пункта Новоалександровка вели огонь из вооружения БТР и гранатометов.

Помимо этого в штабе прокомментировали обвинения со стороны боевиков в адрес Вооруженных сил Украины в якобы причастности к подрыву автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области.  

"Обвинения руководителей ОРДЛО касательно диверсионных действий ВСУ, в результате которых погиб представитель СММ ОБСЕ, являются безосновательными, носят провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины", - говорится в заявлении.

Также в пресс-центре штаба назвали беспочвенными высказывания оккупационных войск о том, что ВСУ якобы обстреляли район подрыва автомобиля Миссии.

"В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима "тишины". Следовательно, заявления представителей ОРЛО касательно обстрела Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - уточнили в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области авто миссии ОБСЕ наехало на фугас.

Теги материала: АТО, Штаб, ОБСЕ, обстрел, Донбасс, боевики
Новости СМИ2
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