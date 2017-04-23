В Одессе задержан чиновник за вождение в нетрезвом виде

MIGnews.com.ua

В Одессе на улице Генуэзской 24/1 задержан сотрудник военной прокуратуры за вождение в нетрезвом виде, который при общении с патрульными полицейскими проявил агрессию. Об инциденте сообщил руководитель общественной организации "За прозрачную власть" Дмитрий Кондратьев на персональной странице в Facebook.

Согласно данным Кондратьева, в ночь на 22 апреля патрульной полицией был остановлен автомобиль Honda Civic, принадлежащий начальнику одного из отделов военной прокуратуры Южного региона Сергею Яровому.

Сотрудники полиции предложили прокурору пройти освидетельствования на предмет употребления алкоголя. На приборе драг-теста уровень алкоголя в крови был зафиксирован на отметке 1,76 промилле, что в 9 раз превышает норму.

После этого полицейские составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

"Но когда прокурору дали его подписать, он в графе с подписью вначале попытался писать свои комментарии, а потом просто вырвал протокол из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу. После потасовок, физического сопротивления и прочих разборок его доставили в отдел полиции", - отметил Кондратьев.

Также были составлены протоколы по статьям 130-й, по 173-й "Мелкое хулиганство" и 185-й "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции" КУоАП.