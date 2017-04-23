Полиция "ЛНР" опубликовала видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 февраля, сепаратисты из "ЛНР" обнародовали видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ на временно неподконтрольных Украине территориях, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что видео было размещено так называемой "Народной милиции ЛНР" на канале в Youtube. Под видео отмечено, что из-за подрыва погиб один человек и один получил ранения.

Напомним, утром 23 апреля на контролируемой боевиками территории Луганской области автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине. Президент Украины Петр Порошенко призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления.