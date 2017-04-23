ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Полиция "ЛНР" опубликовала видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ
23.04.2017 19:29

Полиция "ЛНР" опубликовала видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ  Видеорепортаж

В воскресенье, 23 февраля, сепаратисты из "ЛНР" обнародовали видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ на временно неподконтрольных Украине территориях, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что видео было размещено так называемой "Народной милиции ЛНР" на канале в Youtube. Под видео отмечено, что из-за подрыва погиб один человек и один получил ранения.

Напомним, утром 23 апреля на контролируемой боевиками территории Луганской области автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине. Президент Украины Петр Порошенко призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что в результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ гражданин Великобритании и была контужена гражданка Германии.

Теги материала: ЛНР, сепаратисты, ВИДЕО, ОБСЕ, подрыв, автомобиль
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Важное
Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ
Важное
Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
Важное
В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ
Важное
В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий
Важное
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий  Видеорепортаж
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"
Важное
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика