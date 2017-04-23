Боевики-смертники напали на военную базу в Ираке: есть жертвы

MIGnews.com.ua

На севере Ирака, вблизи города Мосул, произошел теракт, в результате которого погибло трое местных полицейских, сообщает Новое время .

По данным источника, более 10 нападающих пытались проникнуть на территорию Федеральной базы полиции в Аль-Аридж. Среди нападавших боевиков четверо оказались смертниками.

Стоит отметить, что из-за перестрелки трое полицейских и трое боевиков погибли. О остальным нападавшим удалось скрыться.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе в пригороде Мазари-Шарифа. Боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы.