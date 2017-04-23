ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Боевики-смертники напали на военную базу в Ираке: есть жертвы
23.04.2017 19:17

Боевики-смертники напали на военную базу в Ираке: есть жертвы

На севере Ирака, вблизи города Мосул, произошел теракт, в результате которого погибло трое местных полицейских, сообщает Новое время.

По данным источника, более 10 нападающих пытались проникнуть на территорию Федеральной базы полиции в Аль-Аридж. Среди нападавших боевиков четверо оказались смертниками.

Стоит отметить, что из-за перестрелки трое полицейских и трое боевиков погибли. О остальным нападавшим удалось скрыться.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе в пригороде Мазари-Шарифа. Боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы.

Напомним, вооруженные силы Израиля обстреляли позиции отрядов и склады близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны".

Теги материала: военная база, обстрел, теракт, Ирак, Мосул
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Важное
Штаб АТО разгромил обвинения боевиков в якобы причастности к взрыву авто ОБСЕ
Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии
Важное
Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии
Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
Важное
Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
Штаб: Силы АТО контролируют ситуацию на Донбассе
Важное
Штаб: Силы АТО контролируют ситуацию на Донбассе
В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе
Важное
В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе
Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения
Важное
Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика