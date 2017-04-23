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Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ
23.04.2017 18:05

Советник министра МВД сообщил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт") Антон Геращенко сообщил, что при подрыве на мине в Луганской области автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин Великобритании, а гражданка Германии получила контузию. Об этом Геращенко написал на персональной странице в Facebook.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин", - написал он.

Советник главы МВД Украины сообщил, что по имеющейся информации гражданка Германии доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь.

"Трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования", - отметил Геращенко.

Со слов политика, уже установлено, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв.

"Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины. Которые естественно не поставили в местах в которых бывает миротворческая миссия ОБСЕ табличку "Осторожно мины!", - выразил мнение он.

Помимо этого Геращенко предположил, что в случае предоставления доступа к расследованию трагедии сотрудников Миссии ОБСЕ, может выясниться, что мина была произведена на одном из российских заводов, и это учитывая тот факт, что Российская Федерация отрицает информацию о поставках оружия на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 23 апреля на контролируемой боевиками территории Луганской области автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине. Президент Украины Петр Порошенко призвал незамедлительно приступить к расследованию этого преступления.

Теги материала: АТО, Донбасс, миссия ОБСЕ, Взрыв, Антон Геращенко, МВД
Новости СМИ2
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