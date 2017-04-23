Полицейские отравились продуктами горения во время пожара на одесском рынке

MIGnews.com.ua

В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате возгорания на рынке "Северный" в Одессе, огнем уничтожены и повреждены 149 торговых павильонов на площади около 700кв м. Пожар удалось ликвидировать, избежав людских жертв, однако семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии, передает пресс-центр Нацполиции в области.

"Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке. Когда же силами спасателей пожар был локализован, полицейские помогали владельцам павильонов, расположенных неподалеку от эпицентра возгорания, спасать имущество. Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

На территории рынка продолжают нести службу работники Суворовского отдела полиции, которые обеспечивают общественный порядок на рынке и не допускают проявлений мародерства.

"На данный момент проверяется информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается", - отмечается в сообщении.