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В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
23.04.2017 15:33

В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что в результате наезда на мину патрульного автомобиля  Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. Об этом председатель ОБСЕ написал на персональной странице в Twitter.

"Трагические новости из Украины: патруль СMM наехал на мину. Один убитый член ОБСЕ, один раненый. Сердечные соболезнования семье погибшего, а также членам команды СMM. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится", - написал Курц.

Глава организации акцентировал на том, что данное происшествие нуждается в проведении тщательного расследования с последующим привлечением к ответственности виновных.

"Только что поговорил с Эртурулом Апаканом (глава СММ ОБСЕ в Украине,– ред.) нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", -добавил Себастьян Курц.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области, на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ.

Теги материала: АТО, миссия ОБСЕ, Курц, Донбасс, взрыв, погибшие
Новости СМИ2
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