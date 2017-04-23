В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе

MIGnews.com.ua

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что в результате наезда на мину патрульного автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. Об этом председатель ОБСЕ написал на персональной странице в Twitter.

"Трагические новости из Украины: патруль СMM наехал на мину. Один убитый член ОБСЕ, один раненый. Сердечные соболезнования семье погибшего, а также членам команды СMM. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится", - написал Курц.

Глава организации акцентировал на том, что данное происшествие нуждается в проведении тщательного расследования с последующим привлечением к ответственности виновных.

"Только что поговорил с Эртурулом Апаканом (глава СММ ОБСЕ в Украине,– ред.) нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", -добавил Себастьян Курц.