Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии

В воскресенье, 23 апреля, Вооруженные силы Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны", передает AFP ссылаясь на информацию местного агентства Sana и представителей союзных Асаду отрядов.
"Был обстрелян лагерь боевиков вблизи города Эль-Кунейтра. Трое боевиков погибли из-за обстрелов позиций на Голанских высотах", - говорится в сообщении.
Наблюдательная группа Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что это нападение было нацелено на склад оружия в лагере.
Пока что не установлено откуда именно нанесены удары - с воздуха или совершены наземные обстрелы. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать инцидент журналистам.
Немногим ранее, представитель Министерства обороны Израиля заявил, что силы сирийского президента Башара аль-Асада обладают несколькими тоннами химического оружия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 апреля, по населенному пункту Кафр Зита в сирийской провинции Хама вновь был нанесен удар российскими бомбардировщиками.