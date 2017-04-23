Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, Вооруженные силы Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны", передает AFP ссылаясь на информацию местного агентства Sana и представителей союзных Асаду отрядов.

"Был обстрелян лагерь боевиков вблизи города Эль-Кунейтра. Трое боевиков погибли из-за обстрелов позиций на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что это нападение было нацелено на склад оружия в лагере.

Пока что не установлено откуда именно нанесены удары - с воздуха или совершены наземные обстрелы. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать инцидент журналистам.

Немногим ранее, представитель Министерства обороны Израиля заявил, что силы сирийского президента Башара аль-Асада обладают несколькими тоннами химического оружия.