ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии
23.04.2017 15:10

Армия Израиля обстреляла военный склад в Сирии

В воскресенье, 23 апреля, Вооруженные силы Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны", передает AFP ссылаясь на информацию местного агентства Sana и представителей союзных Асаду отрядов.

"Был обстрелян лагерь боевиков вблизи города Эль-Кунейтра. Трое боевиков погибли из-за обстрелов позиций на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что это нападение было нацелено на склад оружия в лагере.

Пока что не установлено откуда именно нанесены удары - с воздуха или совершены наземные обстрелы. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать инцидент журналистам.

Немногим ранее, представитель Министерства обороны Израиля заявил, что силы сирийского президента Башара аль-Асада обладают несколькими тоннами химического оружия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 апреля, по населенному пункту Кафр Зита в сирийской провинции Хама вновь был нанесен удар российскими бомбардировщиками.

Теги материала: Сирия, Асад, Израиль, обстрел, склад оружия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
Важное
Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
Штаб: Силы АТО контролируют ситуацию на Донбассе
Важное
Штаб: Силы АТО контролируют ситуацию на Донбассе
В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе
Важное
В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе
Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения
Важное
Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Боевики всю ночь обстреливали Марьинку: в городе разрушены дома и нет света
Важное
Боевики всю ночь обстреливали Марьинку: в городе разрушены дома и нет света
В результате обстрелов на Донбассе обесточены пять населенных пунктов
Важное
В результате обстрелов на Донбассе обесточены пять населенных пунктов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика