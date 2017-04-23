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Во Франции провели экстренную эвакуацию одного из избирательных участков
23.04.2017 14:38

Во Франции провели экстренную эвакуацию одного из избирательных участков

В воскресенье, 23 апреля, в восточной части Франции провели экстренную эвакуацию избирательного участка по причине подозрительного автомобиля, который был оставлен неподалеку, передает Reuters, ссылаясь на МВД Франции.

Инцидент произошел в городе Безансон, где около участка был замечено транспортное средство с включенным двигателем, номерной знак которого был поддельным.

"Подозрительный автомобиль оказался краденым и имел поддельные номерные знаки. Было принято решение эвакуировать избирательный участок", – заявил представитель французского министерства.

Чиновник добавил, что на место были вызваны эксперты по обезвреживанию бомб для осмотра транспортного средства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 23 апреля, во Франции начался первый тур президентских выборов: по всей стране открыты более 65 тысяч участков для голосования за одного из 11 кандидатов.

Теги материала: Франция, президентские выборы, эвакуация, полиция
Новости СМИ2
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