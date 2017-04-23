Во Франции провели экстренную эвакуацию одного из избирательных участков

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, в восточной части Франции провели экстренную эвакуацию избирательного участка по причине подозрительного автомобиля, который был оставлен неподалеку, передает Reuters , ссылаясь на МВД Франции.

Инцидент произошел в городе Безансон, где около участка был замечено транспортное средство с включенным двигателем, номерной знак которого был поддельным.

"Подозрительный автомобиль оказался краденым и имел поддельные номерные знаки. Было принято решение эвакуировать избирательный участок", – заявил представитель французского министерства.

Чиновник добавил, что на место были вызваны эксперты по обезвреживанию бомб для осмотра транспортного средства.