ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ
23.04.2017 14:18

В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ

В воскресенье, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. Данную информацию обнародовал штаб АТО на странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

При этом в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что с их патрулем в Луганской области произошел инцидент, однако ни о пострадавших, ни какие-либо подробности не сообщили.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области. (1/2). Когда информация об этом инциденте станет доступной, она будет опубликована на наших каналах в социальных сетях. (2/2)", - говорится в сообщениях, обнародованных в воскресенье днем в аккаунте СММ ОБСЕ в Twitter.

Село Пришиб с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, за прошедшие сутки в зоне АТО противник совершил 46 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины, в результате которых погиб один украинский военнослужащий и трое получили ранения.

Теги материала: АТО, ОБСЕ, взрыв, мина, Донбасс, Луганская область
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
Важное
В ОБСЕ сообщили подробности взрыва автомобиля СММ на Донбассе
В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие
Важное
В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие
Взрыв в Запорожской области: пострадали два человека
Важное
Взрыв в Запорожской области: пострадали два человека
В Краматорске ребенок нашел коробку с боевыми гранатами
Важное
В Краматорске ребенок нашел коробку с боевыми гранатами
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий
Важное
В зоне АТО погиб украинский военнослужащий  Видеорепортаж
Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
Важное
Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика