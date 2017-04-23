В зоне АТО на мине подорвался автомобиль ОБСЕ

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, неподалеку от линии разграничения сторон в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. Данную информацию обнародовал штаб АТО на странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

При этом в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что с их патрулем в Луганской области произошел инцидент, однако ни о пострадавших, ни какие-либо подробности не сообщили.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области. (1/2). Когда информация об этом инциденте станет доступной, она будет опубликована на наших каналах в социальных сетях. (2/2)", - говорится в сообщениях, обнародованных в воскресенье днем в аккаунте СММ ОБСЕ в Twitter.

Село Пришиб с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.