В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, на золотодобывающей шахте в Челябинской области Российской Федерации произошел обвал породы на глубине 700 метров, в результате чего погибли по меньшей мере двое людей. Данную информацию обнародовал пресс-центр областного управления Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, после обрушения породы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе из нее удалось эвакуировать 166 горняков.

"Судьба трех человек пока неизвестна. Обрушение произошло на глубине 700 метров. Спасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

По факту гибели двоих рабочих при обвале на шахте "Центральная", принадлежащей группе компаний "Южуралзолото" Следственным комитетом возбуждено уголовное дело завел уголовное дело по подозрению в нарушении на предприятии правил охраны труда части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации.