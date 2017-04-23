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В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие
23.04.2017 13:45

В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие

В воскресенье, 23 апреля, на золотодобывающей шахте в Челябинской области Российской Федерации произошел обвал породы на глубине 700 метров, в результате чего погибли по меньшей мере двое людей. Данную информацию обнародовал пресс-центр областного управления Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, после обрушения породы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе из нее удалось эвакуировать 166 горняков.

"Судьба трех человек пока неизвестна. Обрушение произошло на глубине 700 метров. Спасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

По факту гибели двоих рабочих при обвале на шахте "Центральная", принадлежащей группе компаний "Южуралзолото" Следственным комитетом возбуждено уголовное дело завел уголовное дело по подозрению в нарушении на предприятии правил охраны труда части 3 статьи 143 Уголовного кодекса  Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 2 марта, во Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" произошел взрыв и обрушение породы. В результате происшествия пострадали 23 человека.

Теги материала: Россия, шахта, взрыв, жертвы
Новости СМИ2
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