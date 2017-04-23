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Взрыв в Запорожской области: пострадали два человека
23.04.2017 13:15

Взрыв в Запорожской области: пострадали два человека

В городе Акимовка Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. О происшествии сообщила  руководитель пресс-службы областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.

"Вчера, 22-го апреля, в Акимовке Запорожской области двое молодых парней бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Оба парня находятся в больнице, один из них - в реанимации", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, двое молодых людей 1994 и 1998 годов рождения, занимались поиском металла, найденные предметы они бросили в огонь для выжигания, в результате чего произошел взрыв.

По информации СМИ, один из участников инцидента испугался и скрылся с места происшествия. Однако, спустя некоторое время он решил обратиться за медицинской помощью. На данный момент он находится в хирургическом отделении районной больницы.

"Второго парня, с множественными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. На данный момент оба пострадавших живы. Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 апреля, в Черновцах около 04:00 на территории одной из местных школ произошел взрыв. В результате инцидента часть здания была разрушена.

Теги материала: Запорожская область, взрыв, пострадавшие, Национальная полиция
Новости СМИ2
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