Взрыв в Запорожской области: пострадали два человека

MIGnews.com.ua

В городе Акимовка Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. О происшествии сообщила руководитель пресс-службы областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.

"Вчера, 22-го апреля, в Акимовке Запорожской области двое молодых парней бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Оба парня находятся в больнице, один из них - в реанимации", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, двое молодых людей 1994 и 1998 годов рождения, занимались поиском металла, найденные предметы они бросили в огонь для выжигания, в результате чего произошел взрыв.

По информации СМИ, один из участников инцидента испугался и скрылся с места происшествия. Однако, спустя некоторое время он решил обратиться за медицинской помощью. На данный момент он находится в хирургическом отделении районной больницы.

"Второго парня, с множественными осколочными ранениями лица, доставили в реанимацию. На данный момент оба пострадавших живы. Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната - установит экспертиза", - говорится в сообщении.