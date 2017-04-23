При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту

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В аннексированном Крыму так называемая администрация Ялты открыла памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Бюст установили в рамках традиционного Праздника улицы Рузвельта, который отмечают в городе уже 12 лет, передает сайт местного " правительства ".

Памятник открыл так называемый "мэр" Ялты Андрей Ростенко, который подчеркнул, что памятник Рузвельту установлен "за значительный вклад в дело сохранения мира, свободы и демократии в XX веке". Также "мэр" выразил надежду, что установка памятника Рузвельту поможет улучшить отношения России и США.

Помимо этого на торжественной церемонии присутствовал представитель Соединенных Штатов, адвокат Жулиан Лоуэнфельд который, согласно информации "правительственного портала", он выразил слова благодарности за радушный прием, оказанный ему в Ялте.

"Я горжусь вами, - обратился гражданин США к жителям Ялты. - Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, вы собрались здесь ради американского президента! Я уверен, что здесь, в Ялте, где лидеры трех великих держав встречались для мирного урегулирования конфликта, будет стоять памятник президенту совершенно другой Америки, в которой есть место состраданию, дружбе, щедрости, доверию, диалогу", - подчеркнул Жулиан Лоуэнфельд.

Справка: бюст Рузвельта был изготовлен еще в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Долгие годы он находился в Ливадийском дворце, а затем стоял в музее Рузвельта, открытом в Ялте в 2005 году к юбилею Ялтинской конференции. Как известно, Франклин Делано Рузвельт принимал участие в Ялтинской конференции 1945 года.