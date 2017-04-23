ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту
23.04.2017 11:58

При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту  Фоторепортаж

В аннексированном Крыму так называемая администрация Ялты открыла памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Бюст установили в рамках традиционного Праздника улицы Рузвельта, который отмечают в городе уже 12 лет, передает сайт местного "правительства".

Памятник открыл так называемый "мэр" Ялты Андрей Ростенко, который подчеркнул, что памятник Рузвельту установлен "за значительный вклад в дело сохранения мира, свободы и демократии в XX веке". Также "мэр" выразил надежду, что установка памятника Рузвельту поможет улучшить отношения России и США.

Помимо этого на торжественной церемонии присутствовал представитель Соединенных Штатов, адвокат Жулиан Лоуэнфельд который, согласно информации "правительственного портала", он выразил слова благодарности за радушный прием, оказанный ему в Ялте.

"Я горжусь вами, - обратился гражданин США к жителям Ялты. - Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, вы собрались здесь ради американского президента! Я уверен, что здесь, в Ялте, где лидеры трех великих держав встречались для мирного урегулирования конфликта, будет стоять памятник президенту совершенно другой Америки, в которой есть место состраданию, дружбе, щедрости, доверию, диалогу", - подчеркнул Жулиан Лоуэнфельд.

Справка: бюст Рузвельта был изготовлен еще в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Долгие годы он находился в Ливадийском дворце, а затем стоял в музее Рузвельта, открытом в Ялте в 2005 году к юбилею Ялтинской конференции. Как известно, Франклин Делано Рузвельт принимал участие в Ялтинской конференции 1945 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Mcdonald's Ukraine официально заявил о завершении деятельности в Крыму и подтвердил информацию о продаже помещений, которые находятся на аннексированной территории полуострова.  

Теги материала: Ялта, Крым, Рузвельт, аннексия, США, Россия, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие
Важное
В России на шахте произошел взрыв: есть пострадавшие
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"
Важное
В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей
Важное
В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей  Фоторепортаж
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет
Важное
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет
В Курской области воспламенился склад с боеприпасами
Важное
В Курской области воспламенился склад с боеприпасами
Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке
Важное
Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика