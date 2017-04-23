В Харьковской области электричка насмерть сбила женщину

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, недалеко от населенного пункта Кумы Харьковской области электропоезд сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, передает пресс-центр Национальной полиции Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что информация об инциденте поступила от дежурного железнодорожной станции Красноград.

"Было установлено, что на железнодорожных путях вблизи поселка Кумы электропоездом сообщением "Полтава-Красноград" была смертельно травмирована жительница Полтавской области. По предварительным данным, женщина переходила пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта" Уголовного кодекса Украины.