В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль

MIGnews.com.ua

В Киеве продолжается обрушение Шулявского путепровода: отколовшиеся с него фрагменты рухнули на проезжавший в тот момент под путепроводом автомобиль, передает NewsOne .

По имеющейся информации, инцидент произошел накануне, поздним вечером субботы 22 апреля.

"В текущее время обстановка на месте происшествия остается спокойной, ничего не осыпается. Чтобы мост совсем не рухнул, его поддерживают балочные конструкции", - сообщила корреспондент.

Для урегулирования ситуации с транспортным движением, на место были направлены патрульные полицейские.

"Сюда начали заезжать крупногабаритные автомобили. А это запрещено. И для того, чтобы они не заезжали на Шулявский мост, чтобы он не начал и дальше разрушаться, здесь патрулируют полицейские", - пояснила она.

Городской глава Киева Виталий Кличко заявлял, что проект реконструкции путепровода все еще находится на стадии разработки.