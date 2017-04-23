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В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017 11:04

Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль

В Киеве продолжается обрушение Шулявского путепровода: отколовшиеся с него фрагменты рухнули на проезжавший в тот момент под путепроводом автомобиль, передает NewsOne.

По имеющейся информации, инцидент произошел накануне, поздним вечером субботы 22 апреля.

"В текущее время обстановка на месте происшествия остается спокойной, ничего не осыпается. Чтобы мост совсем не рухнул, его поддерживают балочные конструкции", - сообщила корреспондент.

Для урегулирования ситуации с транспортным движением, на место были направлены патрульные полицейские.  

"Сюда начали заезжать крупногабаритные автомобили. А это запрещено. И для того, чтобы они не заезжали на Шулявский мост, чтобы он не начал и дальше разрушаться, здесь патрулируют полицейские", - пояснила она.

Городской глава Киева Виталий Кличко заявлял, что проект реконструкции путепровода все еще находится на стадии разработки.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  27 февраля, после обвала Шулявского путепровода, мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение, что эксперты предоставили неверную оценку технического состояния конструкций инженерного сооружения.  

Теги материала: Киев, Шулявка, путепровод, разрушение
Новости СМИ2
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