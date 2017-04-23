В Краматорске ребенок нашел коробку с боевыми гранатами

В Краматорске Донецкой области на прилегающей к школе территории ребенок нашел коробку с 14 противопехотными боевыми гранатами. Данную информацию обнародовал пресс-центр Краматорского отделения полиции в Донецкой области.
В Нацполиции уточнили, что инцидент произошел накануне вечером, 22 апреля.
"Сегодня в 19:15 в коллцентр "102" поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, во дворе СОШ № 3 возле забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты", - говорится в сообщении.
После обнаружения коробки с потенциально опасным содержимым, мальчик сообщил о находке матери.
На место происшествия был направлен наряд полиции, чтобы оцепить и обследовать территорию. Согласно предварительной информации, в коробке - семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1 с выкрученными запалами.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 апреля, в Черновцах на территории общеобразовательной школы взорвалась граната. В результате происшествия было повреждено одно здание.